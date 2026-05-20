◆ファーム・リーグ西地区オリックス３―２広島（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・藤川敦也投手（１８）が、圧巻の「本拠地デビュー」を果たした。延岡学園から２５年のドラフト１位で入団した１５３キロ右腕は１９日、ファーム・リーグの広島戦で京セラＤ“初マウンド”。岸田監督ら１軍首脳陣が見守る「御前登板」で４回から２回を無安打無失点、プロ入り後最速の１５１キロをたたき出し「投げやすかったので、楽し