6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、7月5日スタートのABC・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜後10：15）に主演することが決定した。ある日突然、自分だけが忘れられた…記憶に隠された真実をめぐる予測不能なサスペンス・ラブストーリー。不可解な状況に翻弄される主人公を演じる。【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太主人公の伊川正樹（いがわ・まさき）は、事件件数ゼロ・連続1100日達成