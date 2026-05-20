コンゴ連盟は18日、W杯メンバー26人を発表し、MFガエル・カクタ（34＝AEL）が選ばれた。日本人の祖父を持つカクタは07年にチェルシー入り。年代別フランス代表で活躍し「フランスのメッシ」と呼ばれた。クラブで結果を残せずに移籍を繰り返す中、17年に血縁があったコンゴ代表でのプレーを選択。旧ザイール時代の1974年大会以来2度目のW杯出場を決めた3月の大陸間プレーオフは招集外も、土壇場で復帰を果たした。