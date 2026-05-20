俳優の吉岡里帆が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）で、黒柳徹子役で出演することが発表された。黒柳本人からの指名を受けて出演が実現したといい、「モノマネではなく、あの時代を駆け抜けた一人の人間として演じたいと思った」と意気込みを語っている。【画像】“６８９トリオ”のスーパーティザー映像1963年に全米ビルボードチャートで日本人楽曲として初の3週連続1位という快挙を成し遂げた名曲「SUKIY