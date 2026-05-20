きのう午後、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中で、県は自衛隊に災害派遣要請を行いました。火事があったのは三重県津市美杉町下多気付近の山林で、きのう午後3時20分ごろ、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。消防によりますと、火元は住宅からおよそ2キロの場所で、今のところけが人の情報はなく、地上での消火活動が夜を徹して行われましたが、現在も延焼中です。近くに住む