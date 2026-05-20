兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が血を流して死亡しているのが見つかり、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。きのう午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを、安否確認のために訪れた警察官が見つけました。捜査関係者によりますと、知人を名乗る人から「数日前から連絡が取れない」と交番に相談があり、1人は玄関付近で、もう1人は廊下で