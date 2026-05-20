鹿島の鬼木達監督が19日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、W杯メンバーに選出された日本代表GK早川友基と韓国代表DF金太鉉（キム・テヒョン）を祝福した。「この鹿島でやっていることが代表につながっていると、本人たちも言ってくれている。チームを盛り上げている選手が入ってくれたことはうれしく思う。2人とも思い切ってやってほしい」と語った。百年構想リーグは前節で東地区1位を決めたが、西地区1位とのプレーオフ