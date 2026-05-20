ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が開幕する。注目は12Rびわこドリームだ。吉田は評判のいいエンジンで前検の動きも水準以上はあった。あとはインコースの利を生かせば先マイする公算は大。まずはスタートに集中していく。前回覇者の岩瀬は早くも目につく動きだった。カドから湯川の攻めを使うか、自力で行くか、自在に対応していく。坪井は冷静に回して好位キープへ。湯川は果敢な攻めで持