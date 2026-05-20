ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は最終日。いよいよ優勝戦を迎える。注目の1号艇には中島が陣取る。舟足も申し分ない仕上がり。芦屋では初、通算9回目のG1Vは目前だ。中島がV最短だ。準優12Rも力強く押し切った。舟足も万全。的確なスタートとターンで先行態勢を築いて、9度目のG1Vに輝くか。ただ、節イチの仕上がりを見せる峰は強敵。俊敏差しでバック肉薄も十分ある。上條はセンターから猛攻を仕