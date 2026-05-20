ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は最終日。「イイ値」を担当する坂元真一記者は優勝戦のキーマンに上條暢嵩（32＝大阪）を指名した。準優10Rは稲田が3コースからコンマ08のトップスタートを決めてリード。それに対し、インの上條は舟をしっかり向け、ターンマークを外さない完璧なターンで寄せ付けなかった。芦屋周年は73周年に続く優出だ。前回は足が劣勢でもベスト6にたどり着いた。今回は違う。