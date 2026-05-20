6月11日に開幕するW杯北中米大会の韓国代表に選出された鹿島DF金太鉉（キム・テヒョン、25）が19日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じた。メンバー発表が行われたのは千葉戦前日の16日。敵地へ移動していたバスで吉報を知った。「次の日の試合に集中していたので、そこまでは考えずに待っていた」と冷静に受け止めつつ、「夢をかなえられたことにすごくうれしく思っているし、ここまで来れたのは自分一人だけじゃない。関わっ