◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）また楽しみな若手が出てきました。幕内2場所目の藤凌駕。恵まれた体格を生かした突き押しが魅力で、10日目で早々と勝ち越しを決めました。時疾風戦は右のおっつけが効いてました。右手を相手の左脇の下に置いてしっかりロックしながら下から攻めて前進。テコの原理のような使い方も絶妙でした。手の甲は上にするのでなく、裏返して下向きにして押し上げていく。相手の体が