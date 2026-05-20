◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）2敗の平幕・豪ノ山が3敗の関脇・琴勝峰を引き落とし、9日目に勝ち越した先場所に続く自身2番目の早さで給金を直した。連日の大関撃破に続き、関脇からも2勝し、上位陣に対し強さを発揮している。単独トップだった大関・霧島が平幕・正代にはたき込まれて2敗目を喫し、首位に豪ノ山ら6人が並ぶ混戦となった。先手の攻めで押し込んだ、その貯金が土俵際で生きた。豪ノ山はい