◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）藤凌駕が時疾風を押し出し、幕内2場所目で初めて勝ち越し。霧島らと首位に並び「残り5日、全部勝ち取る気持ちで豪快な押し相撲をしていきたい」と力強く語った。昨年の春場所、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだホープで、まげを結って臨む初めての本場所。「勝ち越したので思い切って自分の相撲を取るだけ」。東前頭17枚目の幕尻から、終盤戦の土俵を盛り上げていく