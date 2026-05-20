インスタグラムで発表バスケットボール男子のB1・滋賀レイクスでプレーする常田耕平と、女子Wリーグ・デンソーアイリスの木村亜美が18日、インスタグラムで共同投稿して結婚することを発表した。現役トップ選手同士の大ニュースに、ファンから祝福が殺到した。2人は「いつも応援してくださる皆さまへこの度、私たちは結婚する運びとなりました。これからも夫婦共々、応援よろしくお願いいたします！」とし、幸せそうな2シ