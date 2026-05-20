【ヤンゴン共同】マレーシアのモハマド外相は19日、ミャンマーの首都ネピドーを訪問し、親軍政権のティンマウンスウェ外相と会談した。ミャンマーの東南アジア諸国連合（ASEAN）への復帰について協議した。国営放送が伝えた。国営放送によると、両氏は2国間関係の強化も協議。マレーシアはミャンマー軍事政権に批判的な姿勢だったが、4月に形だけの「民政移管」を演出し、民主派指導者アウンサンスーチー氏を刑務所から住居で