グリンコウィッチ欧州連合軍最高司令官＝19日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）のグリンコウィッチ欧州連合軍最高司令官（米空軍大将）は19日、米軍のドイツ駐留部隊5千人削減方針について「この地域での計画の実行能力に影響は及ぼさない」と述べ、NATOの欧州防衛態勢は揺るぎないと強調した。NATO軍事委員会後の記者会見でグリンコウィッチ氏は、欧州諸国が通常戦力を増強して