俳優の森崎ウィン（３５）が１９日、都内で行われたミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ２爆弾犬篇＆豪華客船篇」（９月２２日〜１０月２９日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の製作発表会見に出席。人気漫画が原作のミュージカル続編で、森崎は前作に続きスパイのロイド役を務める。トークでは、「海外ロケでドイツに行ったとき（空港で）ロストバゲージにあった。借りた衣装が全部無くなって…」と告白。「そこで