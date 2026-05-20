6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表の前田遼一コーチ（44）が19日に千葉市内で取材に応じた。自身の担当するセットプレーについて、4月に就任した中村俊輔コーチ（47）と意見交換したことを明かし「今までの自分にはない視点の話を聞かせてもらっている」とうなずいた。セットプレー練習時に守備を入れないパターンを取り入れることや、CKで狙うポイントなどの助言を受けている。前田コーチは「敵（守備）を入れな