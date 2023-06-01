W杯北中米大会に臨む日本代表から選外となったFC東京のMF佐藤龍之介（19）が19日、今の思いを明かした。メンバー発表当日、長友から「何があるか分からないから必ず準備しておけ」と鼓舞されたという。ケガや病気によるメンバー変更は、大会初戦のオランダ戦の24時間前まで可能。バックアップメンバーの可能性もある中、佐藤龍は率直な気持ちを口にした。「初戦までJリーグで3試合がある。そこで見せ続けることしかできない。