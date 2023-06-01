フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が、来月21日のロッテ―楽天戦（ZOZOマリン）で始球式を行うことが19日に発表された。中井は新潟県出身だが、中学入学と同時に千葉県内に拠点を移した千葉ゆかりのアスリート。「野球経験はないので今からとても緊張していますが、勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します」とコメントした。この日は熊谷俊人知事から知事賞も授与