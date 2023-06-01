【モデルプレス＝2026/05/20】漫画家・すえのぶけいこ氏原作の「おちたらおわり」が、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットの水曜プラチナイトで7月1日よりドラマ化。宇垣美里が主演を務め、篠田麻里子が共演する。【写真】月9出演の34歳美人アナ「面影しかない」可愛すぎる幼少期ショット◆人気マンガ「おちたらおわり」実写ドラマ化決定原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされたヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶ