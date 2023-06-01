バレーボールの大同生命SVリーグの年間表彰式が19日に都内で行われ、今季限りでサントリーを退団する高橋藍（24）は、ベスト6（アウトサイドヒッター）、ベストレシーブ賞の個人2冠に輝いた。プレーオフ決勝で大阪Bに敗れたが、主将としてレギュラーシーズン（RS）1位に導いた。「非常に光栄。皆さんの支えがあって獲れた」と謙遜し「この賞を糧に次のステージで頑張る」と強調。ポーランドリーグの強豪ルブリンに移籍する見通