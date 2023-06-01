back numberの「ブルーアンバー」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】back number「ブルーアンバー」ミュージックビデオ週間再生数278万5693回を記録。累積再生数は2億137万6355回となり、2億回突破は自身通算17作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、俳優・北川景子主演のドラマ『あなた