あいみょんの「裸の心」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「マリーゴールド」に続く、自身通算2作目の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】あいみょん「裸の心」ミュージックビデオ週間再生数92万7752回を記録。累積再生数は5億67万8564回。本作は、俳優・多部未華子主演のドラマ『私の家政夫ナギサさん』（TBS系／2020年7月期放送）の主題歌として起用されていた。「週間ストリーミング