中京テレビ・日本テレビ系全国ネットで7月1日スタートする水曜プラチナイトドラマが『おちたらおわり』（毎週水曜深0：24）に決まり、宇垣美里が主演、篠田麻里子が共演することが、20日に発表された。【写真】タワマン×ママ友×サバイバルバトル！ 宇垣美里と篠田麻里子のソロショット『ライフ』や『リミット』『アディクト』などの漫画家・すえのぶけいこ氏の同名コミックを実写化。新築タワーマンションを舞台に、ママ友