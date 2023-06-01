スピッツの「美しい鰭」（うつくしいひれ）が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】スピッツ「美しい鰭」ミュージックビデオ週間再生数107万3022回を記録。累積再生数は4億7万423回。本作は、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年4月14日公開）の主題歌として起用されていた。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月