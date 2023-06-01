Official髭男dismの「Subtitle」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で史上7作目【※】、「Pretender」に続く自身通算2作目の累積再生数9億回突破作品となった。【動画】Official髭男dism「Subtitle」ミュージックビデオ週間再生数173万3069回を記録。累積再生数は9億94万3522回）。「オリコン週間ストリーミング」において、2作品が累積再生数9億回を突破するのは、YOASOBIに続き史上2組目、男性