ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ロイド役の森崎ウィンが登壇した。【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣冒頭から、森崎は「この看板に“2”という文字が刻まれたのは、こうやって皆さんのすてきな媒体を通してたくさんの方々が『SPY×FAMILY』というミュージカルを知っていただいて、劇場へ足を運んでくださったお