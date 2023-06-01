ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ロイド役ダブルキャストの木内健人が登壇。続投への思いを語った。【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣冒頭のあいさつで「こうやって続編という形で同じ役を演じられるというのはかなり貴重な体験だと思います。なので、前回自分なりに一生懸命役作りをしたロイド・フォージャーを