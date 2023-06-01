グルーバルグループ・aespaの「WDA（Whole Different Animal）［feat. G-DRAGON］」が、最新の5月25日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で80位に初登場した。【動画】aespa「WDA（Whole Different Animal）［feat. G-DRAGON］」MV5月29日に韓国発売を控える最新アルバム『LEMONADE』の収録曲で、5月11日に先行配信。G-DRAGONがフィーチャリングゲストとして、自身のラップパートの制作にも参加している。120位には