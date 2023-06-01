Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の劇中歌を収録したデジタルアルバム『超かぐや姫！』が、20日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、本作初の1位となった前週に続き、2週連続の1位を獲得した。【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード連続TOP10入り週数を17週連続に伸ばし（初登場2026年2月2日付〜最新5月25日付）、累積DL数は1.9万DL（18,544DL）となった。本