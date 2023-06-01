J2新潟は19日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を行った。次戦はリーグ最終節で、23日にホームで行われる愛媛戦。途中出場ながらどんな局面でも対応するなどユーティリティーぶりを発揮しているDF早川史哉（32）は、最終節も攻守両面でチームに貢献する。リードしていようが、ビハインドだろうが、どんな状況でも役割を果たす。新潟ジュニアユース時代はFWもこなし、GK以外ならどこでもプレーできる早川。両サイドのサイドバ