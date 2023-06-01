Aぇ! groupの「でこぼこライフ」が、20日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。11日に自身のこれまでの全リリース楽曲と最新楽曲となる本作のデジタル配信をスタートさせており、自身初のデジタルシングル1位を獲得した。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV初週DL数は1.2万DL（12,208DL）。グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の