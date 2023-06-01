サカナクションが、2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において前週7位から順位を上げ、1位に浮上。自身初の「オリコン週間ストリーミングランキング」1位を獲得した。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV週間再生数は、5月18日付の517.7万回（5,177,408回）を超え、同作の最高週間再生数791.7万回（7,917,419回）となった。本作は、イ