新潟アルビレックスBBは19日、SFドミニク・モリソン（36）との契約が満了し退団すると発表した。自由交渉選手リストに公示された。1月に途中加入し、今季は21試合に出場して267得点を挙げ、1試合平均は12・7点だった。クラブを通じて「このクラブでプレーし、長岡を“我が家”と呼べたことは、本当に光栄でした。これまでの思い出と、皆さまからの温かい応援に心から感謝しています」とコメントした。