ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ヨル役ダブルキャストの真彩希帆が登壇。出産から1年でアクション満載のヨル役に挑む意気込みを明かした。【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣真彩は、宝塚歌劇団の脚本・演出家の生田大和氏と23年9月に結婚し、25年5月に第1子妊娠を公表。9月に出産を発表していた。現時点で出産