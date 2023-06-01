【キーウ共同】国際協力機構（JICA）は、ウクライナの首都キーウにあるボホモレッツ国立医科大に、がんの放射線治療の計画を作成する際に使う「CTシミュレーター」を提供し、19日に引き渡し式が行われた。JICAによると、ロシアが侵攻するウクライナではインフラの破壊などで医療が逼迫し、罹患数の多いがんの治療体制強化が課題となっている。大学の付属病院で行われた式典で中込正志駐ウクライナ大使は「日本は今後も医療分野