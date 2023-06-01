ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ヨル役ダブルキャストの唯月ふうかが登壇。脚本・歌詞・演出を担当するG2氏からのまさかの振りに赤面する一幕があった。【写真】リクエストに応えて美しい背中を披露するヨル役の唯月ふうか華やかな真っ赤なドレスで登場した唯月は、前作に引き続いてヨル役となる。「私たちはダブルキャストなので、客席から見ている機会とかも多か