俳優の森崎ウィン（35）が19日、都内でミュージカル「SPY×FAMILY」第2弾の製作発表会見に出席した。「“2”ができることが本当にうれしい」と続編ができる喜びをかみしめた。仮初めの家族が危機を乗り越えるあらすじにちなみ、森崎は過去に旅番組の海外ロケでロストバゲージが起きて危機を感じたエピソードを披露。「衣装を全部ロストした。助けてくれたのはユニクロさんでした」と、ユニクロの現地店舗に駆け込んで難を逃れ