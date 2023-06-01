Official髭男dismの「らしさ」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】Official髭男dism「らしさ」ミュージックビデオ週間再生数148万5005回を記録。累積再生数は1億39万1137回となり、1億回突破は自身通算21作目【※1】。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】は、YOASOBI、米津玄師と並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位に浮上した。本作は、俳優