女優の唯月ふうかがが１９日、都内で行われたミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ２爆弾犬篇×豪華客船篇」（９月２２日から１０月２９日まで、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ、その後全国巡演）製作発表記者会見に俳優の森崎ウィンらと出席した。スパイの男と超能力者の少女、殺し屋の女が疑似家族として暮らす同名人気コミックのミュージカル版。２３年に帝国劇場で日本初演され、今回初めて続編が上演される。初演