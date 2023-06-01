ミュージカル「SPY×FAMILY 2爆弾犬篇＆豪華客船篇」が、9月9〜11日に埼玉・川越で行うプレビュー公演、9月22日〜10月29日に行う東京公演を皮切りに、全国ツアー公演を行うことが決まった。19日、都内で行った会見で発表。会見ではロイド・フォージャー役に森崎ウィン＆木内健人、ヨル・フォージャー役に唯月ふうか＆真彩希帆と、ともにダブルキャストとなることが発表された。また、2人の娘という設定のアーニャ・フォージャー