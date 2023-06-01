世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長【ジュネーブ、ナイロビ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は19日、ジュネーブで開催中の総会で演説し、コンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州を中心に感染が拡大しているエボラ出血熱について「流行の規模や速さを深く懸念している」と述べた。WHOは迅速に対応していると強調した。テドロス氏は17日、エボラ出血熱が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に相当すると宣