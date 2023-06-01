ミュージカル「SPY×FAMILY 2爆弾犬篇＆豪華客船篇」の製作発表会見が19日、都内で行われ、9月の埼玉・川越でのプレビュー公演、東京公演を皮切りに、全国ツアー公演を開催すると発表した。原作は人気漫画で、ミュージカルとしても23年初演、25年再演と人気を集めた前作の続編。主演のロイド・フォージャー役は森崎ウィン（35）と木内健人（36）のダブルキャスト。森崎は「日本が誇る原作、日本が誇るオリジナルミュージカルの続