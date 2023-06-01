森崎ウィン（35）木内健人（36）らが19日、都内でミュージカル「SPY×FAMILY 2爆弾犬篇＆豪華客船篇」製作発表会見に出席した。シリーズ累計発行部数4200万部超の人気漫画のミュージカル版で、23年の初演が大人気で25年に再演。原作ファン、ミュージカルファンの要望に応える形で、続編が決まった。9月から全国ツアー公演を開催する。主演のロイド・フォージャー役は森崎と木内のダブルキャスト。森崎は「日本が誇る原作、日本が