ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が19日（日本時間20日）、昨秋ドラフトで1位指名した佐々木麟太郎内野手（21）が所属するスタンフォード大のアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）のプレーオフ1回戦の視察に訪れ、報道陣の取材に応じた。なお、佐々木はカリフォルニア大バークリー校戦に「1番・DH」で出場する。佐々木の2年目の成績は52試合で打率・261、16本塁打、47打点。