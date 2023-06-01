展示されている紫電改のエンジンと見学者ら＝16日、鹿児島県出水市鹿児島県阿久根市沖の海底から4月に引き揚げられた旧日本海軍の戦闘機「紫電改」の機体が5月から、隣接する同県出水市で一般公開されている。塩抜きのために水に漬けられているエンジンや両翼などを、引き揚げたNPO法人の会員らによる解説を受けながら見学できる。当面の間、毎週土曜日午後に実施。16日には、法人の小島良司さん（69）らが、見学者に紫電改の