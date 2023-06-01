北海道新幹線を巡る談合疑惑で、延伸する新函館北斗―札幌（約212キロ）の軌道敷設工事10工区のうち、2024〜25年に入札が実施された5工区全てで、応札が2社以下だったことが20日、入札調書から分かった。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しい経緯を調べている。調書によると、開札日順に渡島南、渡島北、ニセコ、長万部、倶知安の5工区。それぞれ大鉄工業（大阪市）、三軌建設（福岡市）、広成