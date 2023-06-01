栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち一部が、指示役とされる夫婦から事件前に「やらなければ家族や友人を殺す」などと脅されていたと供述していることが20日、捜査関係者への取材で分かった。下野署捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与しているとみて、夫婦のさらに上位の指示役を視野に実態解明を進める。捜査関係者によると、指示役とみられる横浜市の竹前海斗（28）、妻美結（25）両容